Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt Özel İdare Spor, dakika 69’da yediği golle yenildi
[Fotograf: İHA]
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 21. haftasında deplasmanda 24 Erzincanspor’a konuk olan Bayburt Özel İdare Spor, 69’uncu dakikada yediği golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı.
Erzincan’da 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Batuhan Kolak, Orhan Timurtaş ve Sezgin Şahbaz hakem üçlüsü yönetti.
Bayburt Özel İdare Sporun kalecisi Mehmet Akif Önal’ın maç başlamadan kısa süre önce sakatlanması üzerine yedek kaleci Oğuzhan Yeşilyurt ilk 11’de sahaya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla golsüz sona ererken ikinci yarının 69’ncu dakikasında ev sahibi 24 Erzincanspor Yasin Dülger’in ayağından bulduğu golle skoru 1-0’a getirdi.
Maçın geri kalan kısmında gol olmayınca 24 Erzincanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bayburt Özel İdare Spor ligde topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor. Bayburt Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü kendi sahasında Düzcespor ile karşılaşacak.
Etiketler: Bayburt
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