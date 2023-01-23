Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında İzzet Samet A. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki minibüs ve Mehmet B'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Kamil Akgün ile eşi Necla Akgül hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Akgül çiftinin cenazelerinin kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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