Gece başlayan ve etkisini sürdüren sis nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düştü.

Ardahan-Göle yolu kavşağı başta olmak üzere özellikle tarihi Ardahan Köprüsü ve Kura Nehri mevkisinde de etkisini artıran sis nedeniyle kırağı oluştu.

Kentte üç gündür aralıklarla etkili olan sis nedeniyle trafik ekipleri, Ardahan-Kars-Göle ve Ardahan-Şavşat kara yollarının bağlantılı noktalarında tedbirli olunmasını istedi.