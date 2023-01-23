İstanbul'da yaşayan C. S., M. S. ve K. S. kardeşler, ilçeye bağlı Karamustafa köyündeki evlerine geldi.

Evlerindeki eşyaların tahrip edildiğini gören kardeşler, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, evlerde incelemede bulundu.

İlk belirlemelere göre pencereden girildiği tespit edilen evlerden çalınan eşya bulunmadığı tespit edildi.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.