Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da evlerine girilen 3 kardeşin eşyaları tahrip edildi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3 kardeşin evlerindeki eşyaların tahrip edildiği bildirildi.
İstanbul'da yaşayan C. S., M. S. ve K. S. kardeşler, ilçeye bağlı Karamustafa köyündeki evlerine geldi.
Evlerindeki eşyaların tahrip edildiğini gören kardeşler, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, evlerde incelemede bulundu.
İlk belirlemelere göre pencereden girildiği tespit edilen evlerden çalınan eşya bulunmadığı tespit edildi.
Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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