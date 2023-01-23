Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da ocak ayında ayçiçeği açtı
[Fotograf: İHA]
Türkiye'de yaz aylarında açan ayçiçeği hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'da ocak ayında açtı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yaz aylarından kalma hava sıcaklıkları ayçiçeğinin açmasına neden oldu.
Emcelli Mahallesi Çiftlik Alanı mevkiindeki üzüm bağında açan ayçiçeği görenleri şaşkına çevirdi.
"Adeta yalancı bahar yaşanıyor"
Üzüm bağını budamak için gittiğinde ayçiçeğini gören üretici Ender Tosun, şaşkınlığınıı şöyle anlattı:
"Ocak ayındayız ama ılık bir hava var. Budamaya başladığımız sıranın başında ayçiçeği yetişmiş. Hemen bir çubukla birlikte ayçiçeğini yerden kaldırarak düzelttim. Bir de hatıra fotoğrafı çektirdim. Adeta yalancı bahar yaşanıyor."
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