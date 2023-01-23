Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kandıra'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yükünü boşalttığı sırada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
M.E. idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonu, Çamkonak Mahallesi'nde kasasında yüklü toprağı boşalttığı esnada devrildi.
Kabinin içerisinde sıkışan sürücü, çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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