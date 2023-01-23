Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 7'si tutuklandı
Sakarya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Ocak'ta Sapanca ve Akyazı ilçeleriyle İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 zanlının işlemleri tamamlandı.
Akyazı Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi verildi, 3 zanlı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sapanca Adliyesindeki savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'üne adli kontrol şartı uygulanırken, 2'si serbest bırakıldı.
Sakarya ve İzmir'de 17 Ocak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ve kullanma aparatı, silah ve kesici aletler ele geçirilmiş, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
2023 Kira artış oranı ne kadar olacak? Kira artış oranı sınırlaması ne zaman kalkacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz