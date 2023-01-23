Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 3 bin 140 paket sigara, 1 tabanca, 3 fişek, 220 elektronik eşya, 104 tarihi eser, 62 cep telefonu ve 84 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem uygulandı.