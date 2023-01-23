Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.D. idaresindeki otomobil, Çatalçeşme Mahallesi'nde İ.B yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü S.D. ile diğer araçtaki kimliği henüz öğrenilemeyen kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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