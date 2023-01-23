Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı Dağı eteklerinde kar yağmadığı için kızkuşları güneye göçmedi
[Fotograf: AA]
Kar yağışının henüz olmadığı Ağrı Dağı Milli Parkı'nda, Afrika'ya göçmesi gereken kızkuşu görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "Tehdite Açık" koduyla nesli tükenmekte olan türler arasında kırmızı listeye aldığı kızkuşu (Vanellus vanellus), Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda görülüyor.
Yaz aylarında Kuzey Yarımküre'yi kullanan kızkuşu, kış aylarında ise güneye göçerek kışı burada geçiriyor.
Göç esnasında Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanları kullanan kızkuşlarından bazıları, bu yıl kar yağışının olmadığı milli parktaki sulak alanlardan henüz göçmedi.
Sulak alanda kızkuşlarını kayıt altına aldı.
Etiketler: Ağrı
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