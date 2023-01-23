Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da av koruma faaliyetleri devam ediyor
[Fotograf: İHA]
Iğdır'da ekipler kaçak avlanmaya karşı av koruma faaliyetlerine devam ediyor.
Iğdır Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri ile Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ personeli ve Fahri Av Müfettişin katılımıyla doğa koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Koruma altındaki yaban hayvanlarının yaşamının devam etmesi için bu denetimler belirli aralıklarla devam edecek.
Etiketler: Kaçak Avcılık Iğdır
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