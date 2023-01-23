Iğdır Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri ile Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ personeli ve Fahri Av Müfettişin katılımıyla doğa koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Koruma altındaki yaban hayvanlarının yaşamının devam etmesi için bu denetimler belirli aralıklarla devam edecek.