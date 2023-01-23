Karabük'ten Gerede istikametine giden A.K. yönetimindeki otomobil, Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağı'nda kontrol şekilde Eskipazar istikametine geçiş yapan K.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada, her iki sürücü ile birlikte K.K yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.