Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karabük'ten Gerede istikametine giden A.K. yönetimindeki otomobil, Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağı'nda kontrol şekilde Eskipazar istikametine geçiş yapan K.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada, her iki sürücü ile birlikte K.K yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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