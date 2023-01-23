Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ın Eşme ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
P. M. (18) yönetimindeki otomobil, Kıranköy yakınlarında beton elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle beton direk yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan P. M. ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
P. M. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:22
- 16:20
- 16:09
- 16:05
- 16:26
Sıradaki Haber
Kur'an-ı Kerim’e yapılan saygısızlık Gümüşhane’de protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz