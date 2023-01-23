P. M. (18) yönetimindeki otomobil, Kıranköy yakınlarında beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton direk yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan P. M. ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

P. M. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.