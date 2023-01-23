Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
F. D.'nin kullandığı otomobil, Daylı köyü mevkisinde karşı şeride geçip devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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