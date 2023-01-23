Kuraklıktan dolayı tiftik battaniyesi ve kilim satışlarında bekleneni bulamayan üreticiler umudunu gelecek yıla bağladı.

Yıllardır Siirt’te deden kalma tiftik battaniyesi ve kilim üretimi yapan Edip Çevik, geçen sene aralık ve ocak ayında 5 bin battaniye ve kilim satarken, kuraklık nedeniyle işlerinin yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Geçen sene 5 bin ile 6 bin adet battaniye satışları olduğunu söyleyen Çevik, `Bu sene kuraklıktan dolayı satışlarımız yarı yarıya düştü. İnşallah en kısa zamanda yağışlar gelirde bunu da bu şekilde gideririz. Bizim Siirt battaniyesinin özelliği tiftikten dokuma, soğuk havalarda battaniyemiz çok sıcak tutar` dedi.

Tiftik battaniyesinin her evde olması gerektiğini ifade eden Çevik, `Her evde olması gereken battaniyenin el dokuma, tiftikten olup romatizma hastalığı, kireçlenme hastalığı olanlar üzerine örttüğü zaman bizim Siirt battaniyesi tiftikten olduğu için tamamen bunlara çözüm. Satışlarımız kuraklıktan dolayı şu aralar baya düştü. İnşallah en kısa zaman da Rabbimizden diliyoruz düzelir, bize rahmet eder, bize yağış verir bu kuraklıkta ortadan kalkar bizde rahat rahat Siirt battaniyesi satışlarımızı istediğimiz potansiyele getirebilelim” ifadelerin yer verdi.