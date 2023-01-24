Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

2022 yılında 40 araç 280 personel ve 9 itfaiye istasyonuyla kent genelinde çıkan yangın, trafik kazası, kurtarma ve su baskını gibi olaylara anında müdahale edilerek, vatandaşların emin ve huzurlu bir yaşam sürmeleri sağlandı.

2022'de, 2169 yangın, 212 trafik kazası, 994 kurtarma, 191 su baskını ve 852 diğer itfaiye olaylarına müdahale edildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nca, kent genelinde çıkabilecek olaylara müdahale etme bilinci oluşturma adına kamu personeli ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara yönelik eğitim seminerleri de düzenlenerek, 429 denetim yapıldı.