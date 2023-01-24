İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kayapa Barajı'nda bir kişinin vince çıkarak silahla havaya 15 el ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin Ö.A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ö.A.'yı Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.

Şüphelinin ev aramasında ruhsatsız tabanca, av tüfeği, antika tabanca ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Ö.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.