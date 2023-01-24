Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarhöyük Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli ile bu kişiden madde temin eden 2 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evde yapılan aramada, uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.