Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 13:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğlen Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Hoca Ahmed Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. M.A. idaresindeki otomobil ile M.H.A. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile aynı araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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