Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kayıp zihinsel engelli için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaybolan 48 yaşındaki zihinsel engelli için arama çalışması başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Çiçektepe köyünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan köy sakinleri, 48 yaşındaki Fahri Arı'nın kaybolduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.
Olay yerine AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleri sevk edildi.
Gece geç saatlerde başlayan arama çalışmaları, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin de desteğiyle sürüyor.
Etiketler: AFAD Afyonkarahisar
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