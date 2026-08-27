Kasap deposundan yaklaşık 400 kilogram bozuk et çıktı

Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposundan kötü koku geldiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye gönderildi.

Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit etti.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bozuk etlere imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme hakkında mevzuat doğrultusunda tutanak düzenlenerek idari işlem başlatıldı.

Depodan çıkarılan etler imha alanına götürülürken, iş yeri ve çevresinde gerekli kontroller yapıldı.