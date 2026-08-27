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Türkiye
AA 27.08.2026 02:41

Kasap deposundan yaklaşık 400 kilogram bozuk et çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, el konularak imha edildi.

Kasap deposundan yaklaşık 400 kilogram bozuk et çıktı
[Fotograf: AA]

Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposundan kötü koku geldiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye gönderildi.

Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit etti.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bozuk etlere imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme hakkında mevzuat doğrultusunda tutanak düzenlenerek idari işlem başlatıldı.

Depodan çıkarılan etler imha alanına götürülürken, iş yeri ve çevresinde gerekli kontroller yapıldı.

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