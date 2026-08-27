Kabin memurunun meme kanseri meslek hastalığı sayıldı

Fransa havacılık sektöründe emsal niteliğinde bir yargı kararına imza atıldı. Bayonne kentindeki mahkeme, ulusal hava yolu şirketi Air France'ta 30 yıl boyunca görev yapan 59 yaşındaki eski kabin memuru Sophie Lainault’nun meme kanserine yakalanmasında çalışma koşullarının doğrudan etkili olduğunu tescilledi. Ülke havacılığında bir ilk olan bu kararın, benzer koşullarda çalışan binlerce kadın için hukuki emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Yıllarca süren gece uçuşları ve pasif içicilik

Şirkette 1989-2019 yılları arasında kabin memuru ve kabin amiri olarak görev yapan Lainault, 6 bin 500 saati gece olmak üzere toplam 12 bin 600 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi.

Mahkeme kararında, kanserin ortaya çıkmasında yoğun gece mesaileri, iyonlaştırıcı radyasyon maruziyeti ve uçaklarda tütün kullanımının serbest olduğu 2000 yılı öncesinde maruz kalınan pasif içiciliğin belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Emsal niteliğindeki hukuki mücadele

Fransa'da meme kanseri resmi meslek hastalıkları listesinde yer almadığı için bu tür vakalarda bağlantıyı kanıtlamak uzun ve zorlu bir hukuki süreç gerektiriyor.

Daha önce iki bölge komitesinin talebini reddetmesine rağmen iki buçuk yıllık bir hukuk mücadelesi veren Lainault, sendika desteğiyle elde ettiği bu nihai kararla erken emeklilik hakkı kazandı.

Temyize götürülmeyen karar kesinleşirken, Lainault bu kazanımın benzer mağduriyetleri yaşayan tüm kadın çalışanlara cesaret vermesini umduğunu ifade etti.