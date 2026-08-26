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Türkiye
AA 26.08.2026 23:17

Diyarbakır'da eşini silahla öldüren kişi çocuğunu alarak kaçtı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da eşini silahla öldüren kişi çocuğunu alarak kaçtı

İddiaya göre, E.A. (30) boşanma aşamasında olduğu karısı S.A. (33) ile kızını görmek için İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştu.

Karısının kucağındaki çocuğu zorla almaya çalışan E.A, direnen karısını silahla yaraladı.

E.A. daha sonra çocuğunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.A, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.A. saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla yakalandı.

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