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Dünya
AA 26.08.2026 23:07

ABD basını, Rusya'nın Ukrayna'ya "taktik nükleer silah" kullanabileceğini iddia etti

ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı "taktik nükleer silah" kullanabileceği iddiasında bulundu.

ABD basını, Rusya'nın Ukrayna'ya "taktik nükleer silah" kullanabileceğini iddia etti

Bloomberg'in, Kremlin'e yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Moskova, NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını "NATO üyesi devletlerin saldırıları" olarak görüyor.

Haberde, "Kremlin'e yakın kaynaklara göre, artan saldırı sarmalı, giderek daha fazla Rus yetkilinin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna’da son çare olarak taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor." ifadesi yer aldı.

Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın barış anlaşması görüşmelerinin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını ileri sürdü.

Söz konusu kaynakların edindiği bilgiye göre Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendiriyor.

Haberde ayrıca, "ABD'nin savaşı sona erdirme çabalarının bir sonuç vermediği ve Başkan Donald Trump'ın İran'la yaşanan çatışmaya odaklanması nedeniyle müzakerelerin çıkmaza girdiği" değerlendirmesine yer verildi.

Rusya ve Ukrayna, son aylarda birbirlerinin topraklarına yönelik hava saldırılarını artırmıştı.

Ukrayna, Rusya'da yaygın yakıt kıtlığına yol açan petrol rafinerilerini ve büyük e-ticaret şirketlerinin depolarını hedef alarak lojistik ağlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olmuştu.

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