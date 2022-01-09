Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, eylül ayında başladıkları yüz yüze eğitimi ikinci dönemde de devam ettireceklerini belirterek, bazı programlarda devam eden uzaktan eğitimin de yüz yüze yapılacağını söyledi.

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Yüzde 40 online eğitim yapılıyor

Eğitim öğretim yılının birinci döneminde eğitimlerin yüzde 40'ının online programlarla devam ettiğini söyleyen Rektör Yıldız, “Dönem başında COVID-19 nedeniyle korkularımız vardı. Sınıflarımızda bazen 1-2 vaka çıktı ama şükürler olsun ki şu ana kadar hiçbir sınıfımızı kapatmadık. Eğer Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okulların kapatılması yönünde bir karar çıkmazsa biz ikinci dönem tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi düşünüyoruz." dedi.