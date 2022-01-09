Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 12:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyor
[Fotoğraf: İHA]
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ikinci dönemde tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi planladıklarını açıkladı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, eylül ayında başladıkları yüz yüze eğitimi ikinci dönemde de devam ettireceklerini belirterek, bazı programlarda devam eden uzaktan eğitimin de yüz yüze yapılacağını söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
Yüzde 40 online eğitim yapılıyor
Eğitim öğretim yılının birinci döneminde eğitimlerin yüzde 40'ının online programlarla devam ettiğini söyleyen Rektör Yıldız, “Dönem başında COVID-19 nedeniyle korkularımız vardı. Sınıflarımızda bazen 1-2 vaka çıktı ama şükürler olsun ki şu ana kadar hiçbir sınıfımızı kapatmadık. Eğer Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okulların kapatılması yönünde bir karar çıkmazsa biz ikinci dönem tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi düşünüyoruz." dedi.
Etiketler: Eğitim Sivas Yüz Yüze Eğitim
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