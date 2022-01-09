Bolu'da müsabakalara katılmayı bırakan ancak antrenörlük ve hakemlik yaparak cimnastiğe katkı sağlamayı sürdüren milli sporcular Büşra ve Beyza Canatan ile Enfal Keskin, yaklaşık 60 öğrencisine geleceğin sporcuları olabilmeleri için hafta sonları ders veriyor.

Müsabakayı bırakıp eğitmen oldular

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan milli cimnastikçi 23 yaşındaki Büşra Canatan, 3. sınıf öğrencisi kardeşi 20 yaşındaki Beyza Canatan ve 2. sınıf öğrencisi Enfal Keskin, başarılı spor hayatlarının ardından müsabakalara katılmayı bıraktılar.

[Fotoğraf: AA]

Spora katkı sunmaya devam etmek için antrenörlük ve hakemlik yapmaya karar veren milli cimnastikçiler, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda hafta sonları sporcu yetiştiriyor.

Aileleriyle antrenmana gelen 4-5 yaşlarındaki çocuklara cimnastik yaptıran milli sporcular, kendileri gibi başarılı sporcular yetiştirmek için onları sıkı şekilde yarışlara hazırlıyor.