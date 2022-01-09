Siirt Belediyesince 2 yıl önce kurulan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ağırlıkla yaralanan veya tedavi görmesi gereken kedi ve köpeklere yuva oluyor.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşı, tedavi ve bakımlarının yapıldığı merkezde barınma imkânı bulunan sokak hayvanları arasında, tespit edilerek el konulan tehlikeli ırklardan Dogo Argentino cinsi köpekler de bulunuyor.

"Bu köpekler sahiplendirilmiyor ve sokağa bırakılmıyor”

Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Aydın Yolbaş, 100 hayvan kapasiteli merkezin müşahede odası, ameliyathane, gezinti ve rehabilitasyon gibi alanlara sahip olduğunu söyledi.

Hayvanların tedavi, bakım ve kısırlaştırma çalışmalarını da yaptıklarını ifade eden Yolbaş, "Sadece yaralı ve tedavi gerektiren köpek ve kedileri alabiliyoruz.Vatandaşlar tarafından tespit edilen yaralıları buraya getiriyoruz. Gerekli tedavi ve bakımlarının ardından bu hayvanları alındığı ortama bırakıyoruz." dedi.

Yolbaş, Siirt Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği protokolü kapsamında ileri tedavi gerektiren hayvanları üniversitenin hayvan hastanesine sevk ettiklerini belirtti.

Merkezde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Mobil Uygulaması kapsamında güvenlik güçlerince tespiti yapılan yasaklı ırklar olarak belirlenen Dogo Argentino cinsi köpeklerin de bulunduğuna işaret ederek, "İlgili kurumlardan teslim aldığımız Dogo Argentino cinsi 15 köpek ömür boyu burada kalacak. Bunların günlük bakımları yapılmakta ve ihtiyaçları karşılanmakta. Bu köpeklerin sahiplenmesi, sokağa veya doğaya salınması yapılmamakta." diye konuştu.

Önce tedavi sonra kısırlaştırma süreci

Merkezde sorumlu veteriner Veysel Sabri Oktay da yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların merkeze getirilmesinin ardından tedavi ve bakım süreçlerinin başladığını söyledi.

"Hayvanların önce tedavisi ardından da kısırlaştırma çalışmaları yapılıyor. Bu hayvanları yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin ardından alındıkları ortama bırakıyoruz." diyen Oktay, kedi ve köpeklerin genellikle araç çarpmaları sonucu yaralandığını aktardı.

