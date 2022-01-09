Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yoğun sis etkili
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Sakarya'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
Ekipler, sürücülerin kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sakarya Trafik
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