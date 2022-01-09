Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Manisa'da Emniyet ekipleri, şüpheli gördükleri otomobilin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.
Sürücünün uyarılara rağmen kaçmaya başlaması üzerine araç kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçtaki 22 yaşındaki E.A'nın cinsel saldırı suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
E.A, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Manisa
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