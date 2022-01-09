Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 09:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde, sezon açıldı. Kayakseverlerin merkeze ilgisi yoğun oldu.
Bingöl’e 35 kilometre uzaklıkta Dikme Köyü yakınlarındaki Hesarek Dağı zirvesinde bulunan ve 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen çok sayıda kayak tutkunu, kayak yaparak tatilin tadını çıkardı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Kış Turizmi
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