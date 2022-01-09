Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli güne sisle başladı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun sis etkili oluyor.
Sis, D-100 Karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 40 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerlerken, yayalar ise zaman zaman yürümekte zorluk çekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kocaeli Ulaşım
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