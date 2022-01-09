Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıkamış şehitleri için törenler devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen törenler bugün de “Şühedanın İzinde” temasıyla devam ediyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde “Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.
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