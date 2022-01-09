Muş'un merkezine 8 kilometre mesafede, Güzeltepe Dağı'nın eteklerinde, bin 300 metre uzunluğundaki Güzeltepe Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, hafta sonunun tadını kayarak çıkarıyor.

Kayakseverler, uzun bir sürenin ardından kar kalınlığının artmasıyla birlikte, kaliteli kristal kar üzerinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Ülkemiz kayak sporu açısından çok zengin”

Ankara’dan Muş’a kaymak için geldiklerini belirten Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Muş’a arkadaşlarıyla birlikte, direkt uçuşların imkânıyla kayak sporu yapmak için geldiklerini söyledi.

Türkiye’nin kayak sporu açısından çok zengin olduğunu ifade eden Uslu, “Arkadaşlarımızla birkaç kişi Ankara’dan geldik. Nerede kayak yapalım, hangi kayak pistlerini deneyelim diye aramızda konuşurken Muş’ta da güzel bir kayak tesisi olduğunu öğrendik ve buraya geldik. Bu sadece Muş açısından önem arz etmiyor, bizler gibi Muş’ta yaşamayan yerli ve yabancı turistler açısından da önem arz ediyor. O yüzden bizler de herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Günlük 10 bin kapasiteli

Tesis işletmecisi Seyfetullah Olcay ise yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra kayak sezonunu yeniden başlattıklarını ifade etti.

Kayak merkezinin turizme büyük bir katkı sağladığını vurgulayan Olcay, “Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, pist alanında ise 30 santimetredir. Merkeze ulaşım konusunda sıkıntımız yok. Haftanın 7 günü kayak severleri bekliyoruz. Günlük 10 bin kişilik kapasiteli kayak merkezimiz Türkiye’nin en ucuz ve en iddialı kayak merkezlerinden biridir. Gerek çevre illerden gerekse Türkiye’nin birçok yerinden Muş’a gelerek haftanın iki gününü kayarak geçiriyorlar” diye konuştu.

