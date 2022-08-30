Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddia edilen D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Ö, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ali Ö'nün, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.