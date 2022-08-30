Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı
Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.
Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddia edilen D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ali Ö, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ali Ö'nün, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.
Etiketler: Kırıkkale
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