Tuzluca ilçesinde gezi amaçlı açılan ve çalışmaların hala devam ettiği mağara içindeki Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, Tuz Dağı'nda, bölgenin tuz ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapılan kazı çalışmaları sonucu açılan galerileri gezebiliyor.

Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmaların hala devam ettiği, geçen yılın haziran ayında sadece ziyaret amaçlı hizmete açılan mağaraları merkez müdürlüğünün verilerine göre, yaklaşık 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.