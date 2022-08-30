Dağcı Melek Kıyı Aydın, yaşadığı Bursa'da, 2017 yılında "81 ilde 81 zirve" hedefiyle il il dolaşıp, buralardaki yüksek noktalara tırmanış yapmaya başladı.

Hedefini gerçekleştirmek için tırmanış yapmadığı tek il olan Ardahan'a gelen Aydın, Iğdır ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün organizasyonuyla Posof ilçesindeki 2 bin 950 metre rakımlı Ilgar Dağı'na da tırmanıp 81. tırmanışını da gerçekleştirdi.

Yaptığı tırmanışları not ve görsellerle kayıt altına alan Aydın, bu çalışmasıyla "Anadolu Parsı" unvanı almak istiyor.

Dağcı Aydın, 10 yıldır dağcılık yaptığını ve 5 senedir de profesyonel anlamda tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.

Projesini tamamlamak için ciddi bir emek harcadığını anlatan Aydın, "Dağcılık sporunu çok seviyorum. Birçok dağa tırmandım, sonra aynı dağlara gitmek bana sıradan geldi ve böyle bir projeye başladım" dedi.