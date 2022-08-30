Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Turgut Özal Mahallesi'nde bir ikamete düzenledikleri operasyonda 52 kök Hint keneviri, 790 gram esrar ve 169 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.D. serbest bırakılırken H.L'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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