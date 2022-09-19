Yarışlar kapsamında 22 Eylül Perşembe saat 08.00'den 25 Eylül Pazar'a kadar Cumhuriyet Meydanı'na giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde yapılacak.

23-24 Eylül tarihlerinde saat 06.30-20.30 saatleri arasında Millet Bulvarı demiryolu tarafı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Bağdat Köprüsü istikametine kadar olan bölümünün tamamı trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak verilecek. Yolun kapalı olan kısmına çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak.

Yine 23-24 Eylül günlerinde 06.30-20.30 saatleri arasında Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü, Hürriyet Caddesi tek yönlü ulaşıma kapatılacak. Millet Bulvarı'na çıkan Atatürk Bulvarı da trafik ekipleri kontrolünde ara ara trafiğe kapatılacak.

Bağdat Köprüsü Kavşağı, Kırıkkale-Keskin, Keskin-Çelebi, Çelebi- Köprüköy, Karaahmetli-Bahşılı ve Keskin-Yeniyapan yolu kontrollü geçişlerle zaman zaman ulaşıma kapatılacak.

25 Eylül'de de 06.30-17.00 saatleri arasında Millet Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Rektörlük Kavşağı'na kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollara yönlendirilecek.