Sergiye, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Baro Başkanı Türker, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, daire müdürleri, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ardından protokol üyeleri serginin açılışını yaptı.

Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyen intikal eden büyün gazilerimize rahmetle minnetle bu vesile anıyorum. Sağ olan gazilerimizin de Gaziler Gününü kutluyorum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Kolay vatan olmadı. Çok can verdik. Şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Şükranlarımızı ifade ediyoruz. Gazilerimizi hatırlatan fotoğraf sergisinde açılışında sizlerle birlikteyiz. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.