Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da trafik kazası: 5 asker öldü
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5 asker hayatını kaybetti.
Güney Afrika ordusunun (SANDF) açıklamasına göre, dün Mozambik sınırında devriye görevi yapan askeri bir araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolü kaybetti ve ağaca çarptı. Araçtaki 5 asker olay yerinde öldü.
Savunma ve Askeri Gaziler Bakanı Thandi Modise, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.
Etiketler: Güney Afrika
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