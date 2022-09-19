Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aynı gün ölen anne ve oğlu toprağa verildi
[Fotograf: AA]
İstanbul'da aynı gün vefat eden anne ve oğlu, memleketleri Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.
Pendik ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Pakize Atalay dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünün ardından 56 yaşındaki oğlu Erdoğan Atalay, yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Anne ve oğlunun cenazeleri, kara yolu ile Tokat'ın Turhal ilçesine getirildi.
Meydan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından anne Pakize ve oğlu Erdoğan Atalay'ın cenazeleri Kesikbaş Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dazya köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Etiketler: Tokat
Son Haberler
- 16:56
- 16:46
- 16:37
- 16:32
- 16:34
Sıradaki Haber
Karabük'te çıkan yangında samanlık hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz