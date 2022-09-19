Çarşı merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri, Ahlat yolundaki Halk Plajı'na kadar pedal çevirdi, gölde yüzdü.

Derneğin genel sekreteri Maşallah Özel, gazetecilere, hafta kapsamında ilçe merkezinden Urartu Plajı'na kadar pedal çevirdiklerini söyledi.

Özel, "Ahlat ile Tatvan arasındaki mevkideyiz ve burada yüzme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız, farkındalık oluşturmak ve insanlara bu bilinci aşılamaktır" dedi.

Etkinlikten sonra gruptakiler, ilçe merkezine kadar bisiklet sürdü.