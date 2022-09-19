Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te gönüllüler 40 kilometrelik parkurda pedal çevirdi
[Fotograf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi 30 kişi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 40 kilometre pedal çevirerek, yüzme etkinliği yaptı.
Çarşı merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri, Ahlat yolundaki Halk Plajı'na kadar pedal çevirdi, gölde yüzdü.
Derneğin genel sekreteri Maşallah Özel, gazetecilere, hafta kapsamında ilçe merkezinden Urartu Plajı'na kadar pedal çevirdiklerini söyledi.
Özel, "Ahlat ile Tatvan arasındaki mevkideyiz ve burada yüzme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız, farkındalık oluşturmak ve insanlara bu bilinci aşılamaktır" dedi.
Etkinlikten sonra gruptakiler, ilçe merkezine kadar bisiklet sürdü.
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