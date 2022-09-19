Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu kartal tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Iğdır'da polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu soyu tükenme tehlikesi altındaki bozkır kartalı tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde devriye attıkları sırada bitkin halde buldukları kartalı, emniyete götürdükten sonra durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Emniyet Müdürlüğüne gelen DKMP ekibi, kartalı şubelerinde tedaviye aldı.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bozkır kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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