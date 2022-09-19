Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Hüseyin Öner, törende gazilerle bir süre sohbet etti.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de günlerini kutlamak için törene katılanlara teşekkür etti.

Törene Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından katılımcılar İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.