Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
[Fotograf: AA]
Ardahan'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreni, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Hüseyin Öner, törende gazilerle bir süre sohbet etti.
Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de günlerini kutlamak için törene katılanlara teşekkür etti.
Törene Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.
Öğrencilerin şiir okumasının ardından katılımcılar İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Etiketler: Ardahan
Son Haberler
- 15:24
- 15:24
- 15:18
- 15:12
- 15:24
Sıradaki Haber
Bayburt'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz