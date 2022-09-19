Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Genç ailesinin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ailenin kan soy ağacı çıkarıldı.

Ailede belirlenen kişilerden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere gönderildi.

Aileden "riskli" olduğu belirlenen 13 kişiden alınan numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.

Gen taramasının sonuçları temiz çıktı

COVID-19'dan yakınlarını kaybeden 63 yaşındaki Ali Genç, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan gen taramasının sonuçlarının temiz çıktığını anlattı:

"Bizim ailemizde ölen öldü. Geride kalanlara Rabbim uzun ömür versin. Ateş düştüğü yeri yaktı. Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize 'sizin genetiğinizde bir hastalık' var dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ailede 9 ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin. Devletimiz elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk."