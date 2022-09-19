Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da 7 bin 880 adet makaron ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Kütahya'da 7 bin 880 adet dolu makaron, yaklaşık 2 bin 100 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan aramada, 7 bin 880 adet dolu makaron, yaklaşık 2 bin 100 gram TAPDK bandrolü bulunmayan açık vaziyette kıyılmış tütün ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
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