Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan aramada, 7 bin 880 adet dolu makaron, yaklaşık 2 bin 100 gram TAPDK bandrolü bulunmayan açık vaziyette kıyılmış tütün ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.