Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kaybolan alzaymır hastası bulundu
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde alzaymır hastası 76 yaşındaki kadın, kaybolduktan 7 saat sonra taşlık alanda bulundu.
Kafaca Mahallesi'nde evden ayrılarak geri dönmeyen Aynima Başçavuşoğlu'nu, çevrede yaptıkları aramalarda bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi.
Adrese giden ve eve yakın bölgede arama yapan jandarma durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekipler, alzaymır hastası Başçavuşoğlu'nu, evinden 7 kilometre uzaklıkta Tınaz mevkisindeki taşlık alanda buldu.
Kaybolduktan 7 saat sonra bulunan kadının düştüğü ve bu nedenle sıyrıkları olduğu öğrenildi.
AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: AFAD Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi
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