Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, 9 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören alanın 1 yıl içinde ağaçlandırılacağını söyledi.

Ağaçlandırma sahalarının tespiti için drone ile çekim yaptıklarını anlatan Çetinkaya, "Hava fotoğrafları, bilgisayar ortamında oto fotoya dönüştürüldü. Bu sayede yangından zarar gören alanların en doğru ve güncel saha dökümü elde edilerek daha pratik ve sağlıklı projelerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.

Çetinkaya, tespit çalışmalarının ardından bölgede temizlik çalışmasının yapılacağını ve alana kızılçam dikileceğini sözlerine ekledi.