Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasında 10 gün önce çıkan orman yangında zarar gören yaklaşık 100 hektarlık alanın ağaçlandırılması için çalışmalar başladı.
Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, 9 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören alanın 1 yıl içinde ağaçlandırılacağını söyledi.
Ağaçlandırma sahalarının tespiti için drone ile çekim yaptıklarını anlatan Çetinkaya, "Hava fotoğrafları, bilgisayar ortamında oto fotoya dönüştürüldü. Bu sayede yangından zarar gören alanların en doğru ve güncel saha dökümü elde edilerek daha pratik ve sağlıklı projelerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.
Çetinkaya, tespit çalışmalarının ardından bölgede temizlik çalışmasının yapılacağını ve alana kızılçam dikileceğini sözlerine ekledi.
Etiketler: Ağaçlandırma Denizli Orman Yangını
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