Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bayraklıdede Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda 80 gram metamfetamin, 21 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.
Evdeki İ.N. ve B.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.N. tutuklanırken, B.U. serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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