16 Eylül’de başlayan ve 25 Eylül’e kadar sürecek olan Troya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki 41 noktadaki 112 etkinlikten biri olan Gelibolu Mevlevihanesindeki sema mukabelesi İstanbul Tasarruf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından gerçekleştirildi.

Mevlevihanede Mehmet Fatih Çıtlak tarafından Mesnevi dersi verildi, ardından ayin gerçekleştirildi.

Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Gelibolu Mevlevihane'sinde düzenlenen sema ayinini izleyen Kaymakam Bekir Abacı, yazar Mehmet Fatih Çıtlak’a çiçek verdi.

Mevlevihanedeki törenlere Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.